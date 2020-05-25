Mobil kağıt oyunları arasında oldukça popüler olan Chinchón Blyts günümüzde 1 milyondan fazla oyuncuyu aynı atmosfer de karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Özellikle İspanya ve Latin Amerika’da ilgiyle oynanan başarılı yapım günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam ediliyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiren oyunda, oyuncular farklı desteler toplayabilecek, gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı meydan okuyabilecekler.

Başarılı grafik açılarının yanı sıra oldukça renkli ve eğlenceli bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Oyuncular farklı desteler ile gerçek oyunculara karşı hünerlerini gösterirken masadan birinci olarak kalkmaya çalışacaklar.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncuyu karşı karşıya getirmeye devam ediyor.