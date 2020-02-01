Birbirinden sürükleyici onlarca hikayede rol alarak farklı özelliklere sahip karakterleri yöneteceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak hayatta kalama mücadelesi vereceğiniz Choice Game Library, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyundur.

65’ten fazla hikayenin yer aldığı nefes kesen bir romanda başrol kahramanı olacağınız ve aksiyona doyacağınız bu oyunda yapmanız gereken, vampir, zombi, dedektif, polis ve daha onlarca farklı kişiliğe bürünerek soluksuz hikayelere atılmak ve zorlu görevler üstlenerek yeni hikayelerin kilidini açmaktır.

Dedektif rolünde suçluların peşine düşebilir ve esrarengiz cinayetleri araştırarak katilin izini sürebilirsiniz. Zombi ve vampir karakterlerini yöneterek ürkütücü anlar yaşayabilir ya da güzel kızları tavlamaya çalışan çapkın bir karakteri oynayabilirsiniz.

Sürükleyici hikayeleri ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan Choice Game Library, yüz binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ücretsiz bir oyun olarak dikkat çekmektedir.