Chores oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda indirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Ev işleri yapmak çoğu insanın çok hoşuna gider. Bir çok yoğun işlerin arasında temizliği de halletmen gerekiyor. Oynadıkça temizlik hastası olacağın efsane bir oyun. Annenize tüm ev işlerini yapabileceğinizi gösterin ve sizinle gurur duymasını sağlayın. Temizlik denince akla üstünkörü bir temizlik gelebilir. Fakat bu kadar kolay bir oyun değil. Her farklı görev size yeni bir yetenek kazandıracaktır. Çorabınızın eşini bulun, gevreğinizi koymak için verilen emirleri yerine getirin. Yeteneklerinizi test eden bir çok benzersiz iş yapın.

Ayrıca üstün gerçekçi oynanış şekli ile bağımlı olacağınız bir oyun. Ütü, temizlik, yıkama, biçme, tırmıklama, toplama ya da sadece kirli tuvaleti yıkamak eskiden zor geliyordu. Ama artık bu oyundan sonra çok eğlenceli gelecek ve keyifle yapmak isteyeceksin. Hatta arka bahçeyi temizlemek dünyanın en iyi aktivitesi olacak senin için. Yemek yapmak istiyorsan önce mutfağı temizlemelisin.

Yapılacaklar listesindeki her şeyi tamamlamaya çalış. Günlük görevlerin üstesinden gelmeye çalış. Hayatını düzene sokmak ve planlı çalışmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de indirip oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.