Ürpertici mekanlarda dolaşarak ipucu toplayabileceğiniz ve kötü büyüleri etkisiz hale getirebileceğiniz Christmas Stories: A Little Prince, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kayıp objeleri bularak ipucu toplamak ve kötü büyücünün insanlara yaptığı büyüleri ortadan kaldırmaktır. Evlenmek üzere olan ve düğün esnasında büyücü tarafından saldırıya uğrayan bir çift sizden yardım beklemektedir. Çiftin üzerindeki lanetli büyüyü kaldırarak görevleri tamamlamalı ve büyücüyü etkisiz hale getirmelisiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde sayısız gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabileceğiniz onlarca bulmaca ve yapboz oyunları yer almaktadır. Bu oyunlar sayesinde ipucu toplayabilir ve büyücünün izini sürebilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Christmas Stories: A Little Prince, heyecan verici gizli nesne sahneleri ile dikkat çeken benzersiz bir oyundur.