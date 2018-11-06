Chroniric XIX, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunudur. Geçmişe gidip olayların akışını yeniden düzenleyebileceğiniz oyunda heyecanlı bir öykü yer alıyor. Seçimlerinize göre şekillenen hikayede zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Fantastik bir atmosfere sahip olan oyunda yer alan mekanikler de sizleri telefonların başına kitleyebiliyor. Ayrıca oyunda gerçek zamanlı oyun deneyimi yer alıyor. Farklı karakterler, ortamlar ve olaylar ile başa çıkmanız gereken oyunda kapsamlı bir dünya yer alıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinzi harika bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda zorlu görevleri tamamlayarak ilerliyor ve insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Zamanda geri giderek olayların akışını yeniden düzenleyebileceğiniz oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Harika bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim Chroniric XIX, sizleri bekliyor.

Chroniric XIX oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.