Kartopu fırlatan bir mancınık ile karşınıza çıkan kardan adamları ve çeşitli objeleri vurabileceğiniz Chuck Saves Christmas, mobil platformda macera oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, mancınık ile kardan adamlara kartopu atarak onları yok etmek ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Kardan adamlar sürekli olarak yer değiştirmekte ve ağaçların arkasına saklanmaktadır. Bu nedenle hedef alırken dikkatli olmalı ve kartoplarını boş yere harcamamalısınız. Aksi halde tüm kardan adamlar yok olmadan cephaneniz tükenir ve oyuna tekrar başlamak zorunda kalırsınız. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile stres atabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kartopu fırlatarak vurabileceğiniz onlarca farklı hedef ve kardan adam karakteri bulunmaktadır. Hedefleri başarıyla vurarak görevleri tamamlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara farklı platformlarda hizmet veren Chuck Saves Christmas, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz macera oyunu olarak öne çıkıyor.