Boomware Technologies tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak bilgisayar oyuncularına sunulan Cinema Panic 2: Cooking Quest mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Rengarenk bir içerik kalitesine sahip olan oyunda sinema salonlarını yönetecek ve müşterilere keyifli zaman geçirmelerini sağlayacağız. 60 farklı seviyenin yer aldığı oyunda kolaydan zora doğru ilerleyecek ve farklı görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Oyuncular dilerlerse filmleri seçebilecek ve düzenleyerek müşterilerine sunabilecekler. Sinemaya gelen müşterilerimizin siparişlerini hazırlayacak ve onlara keyifli zaman geçirtmeye çalışacağız. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Cinema Panic 2: Cooking Quest, günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.