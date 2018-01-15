Cinepic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir video kolaj uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Harika videolar oluşturup sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanıza olanak sağlayan Cinepic, sizleri bekliyor.

Özel efektler uygulayıp birbirinden farklı kolajlar yapmanıza olanak sağlayan bir video düzenleme uygulaması olan Cinepic, özel anlarınızı daha özel kılmanızı sağlıyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile yüzlerce farklı kombinasyonda videolar oluşturabiliyorsunuz. Unutulmaz anlarınızı daha da özel kılmak için tercih edebileceğiniz uygulama sizleri bekliyor. Birbirinden farklı müzikleri de videolarına ekleyerek daha güzel videolar oluşturabileceğiniz uygulamayı mutlaka denemelisiniz. Videolarla kolaj yapmayı sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken türden bir uygulama olan Cinepic'i sakın kaçırmayın.

Cinepic uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.