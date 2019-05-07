Circle Bouncer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Circle Bouncer oyununda engellerden kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda hem zaman öldürüyor hemde arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Engellerden kaçmak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda zorlu bölümler yer alıyor. Zaman öldürmek için oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda reflekslerinizi sınamanız da gerekiyor. Oyunda tek yapmanız gereken tüpü sağa ya da sola döndürerek karakterinizi aşağı kadar indirmek. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Circle Bouncer mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Circle Bouncer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.