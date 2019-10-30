Hayalinizdeki şehri inşa ederek dünyaca ünlü bir kent meydanda getirebileceğiniz ve çeşitli alanlarda üretim yaparak ekonomik dengeyi sağlayabileceğiniz City Island, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Yüksek çözünürlüklü grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, boş bir alan üzerine sıfırdan büyük bir şehir inşa etmek ve çeşitli görevler üstlenerek seviye atlamaktır. Şehrinizi geliştirerek ve büyüterek mega kent yapmak için çaba göstermeli ve dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmelisiniz. Bu sayede zamanla daha fazla turisti ağırlayabilir ve ekonomik olarak kalkınabilirsiniz. Şehrinize inşa edebileceğiniz okul, park, otel, restoran, rezidans, kütüphane ve daha onlarca farklı bina türü bulunmaktadır. Ayrıca birçok farklı ulaşım yolarlı ve araçları yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz City Island, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyun olarak göze çarpmaktadır.