Citytopia, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Birbirinden güzel ve eşsiz şehirler kurabileceğiniz bir oyun olan Citytopia, ütopik şehirler kurabileceğiniz bir oyundur. Her detayı kendinizin belirleyebileceği oyunda tamamen hayallerinizdeki gibi bir şehrii baştan yaratıyorsunuz. Şehirde yaşayan insanları mutlu etmek için mücadele ettiğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu görevleri tamamlayabileceğiniz oyunda gayrimenkulleri satın alıp kiralayabiliyor ya da tekrardan satabiliyorsunuz. Zorlu görevleri de tamamlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları sevenlerin yakından ilgilenebileceğini düşündüğüm Citytopia, kapsamlı oynanışıyla da ön plana çıkıyor. Şehrin yapısını, binaların yerleşimini, türünü ve daha pek çok detaya dilediğiniz gibi karar verebiliyorsunuz.

Citytopia oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.