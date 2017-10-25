Orklar, topraklarınıza girdi!
Clash Defense, Ork ordusuna karşı mücadele verdiğiniz sürükleyici yapıda kule savunma oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan strateji oyununda Dünyayı yok etme arzusunda olan Karanlıklar Lordu’nun yönetimindeki Ork’ları bitirmek için ordunuzu topluyor, topraklarınıza giren yeşil yaratıkları bitiriyorsunuz.
Kule savunma oyunlarından keyif alanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yerli yapım Clash Defense, hem iPhone hem de iPad cihazlarda keyifli oynanış veriyor. Oyunda 24 seviye boyunca istilacı yaratıklara karşı savaşıyorsunuz. Topraklarınızı korumak için kurabildiğiniz 6 geliştirilebilir kule mevcut. Tabii ki hepsi farklı silah kullanan birbirinden güçlü kahramanlardan oluşan ordunuzla da destek veriyorsunuz.
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