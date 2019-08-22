Mobil strateji oyunları arasında yer alan Clash of Empire 2019 günümüzde Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı küresel savaşlar yapacağımız oyunda aksiyon ve gerilim en üst seviyede karşımıza çıkacak. Görkemli içeriklerin yer aldığı yapımda kendi imparatorluğumuzu kurma yolunda mücadele edeceğiz.

Arkadaşlarımız ile ittifaklar da kurabileceğimiz oyunda kaleler inşa edebilecek, kaynaklar toplayabilecek, daha hızlı bir gelişim sergileyebileceğiz.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.5 gibi bir inceleme skor puanı ile değerlendirilen yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Dileyen oyuncular oyunu hemen ücretsiz olarak indirebilir ve heyecan dolu savaşlara katılmaya başlayabilirler.