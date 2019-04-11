Clean Road, kar fırtınası sonucu felç olan trafiği düzeltmeye çalıştığınız simülasyon türünde bir mobil oyun. Kar temizleme aracınızla metrelerce yükselen karı temizleyerek yolda kalan, evine gitmekte zorlanan insanları kurtardığınız oyunda seviye atladıkça zorluk düzeyi de artıyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan simülasyon oyunu Clean Road, adından da tahmin edeceğiniz üzere yol temizlemekle zaman geçirdiğiniz bir oyun. Kara saplanmış, ilerlemekte güçlük çeken arabaların yardımına koşuyorsunuz. Olumsuz hava koşulları için özel tasarlanan aracınızla karı temizliyor, insanlara yol açıyorsunuz. Karı temizlerken park halinde araçlardan çöp konteynerlarına birçok engel yolunuza çıkıyor. Sürüş ustalığınızı göstererek engelleri atlatıyorsunuz. Ekranın üst kısmındaki ilerleme barından daha ne kadar kar temizleyeceğinizi anlayabiliyorsunuz. Bölüm geçtikçe işiniz zorlaşıyor. Bu aşamada aracınız için yükseltme seçeneklerini uygulamanız gerekiyor.