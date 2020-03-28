FM by Bubadu’nun başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olan Clean Up Kids şu sıralar geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında 1 milyona yakın oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen Clean Up Kids eğlenceli yapısı ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocuklara temizlik ve sorumluluk aşılama oyunu olarak ifade edilen başarılı yapım ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım da oyuncular birbirinden farklı karakterler arasından seçimler yapacak banyo, bahçe, yatak odası gibi mekanlarda dağınık olan eşyaları toplayacak, temizlik yapacak ve sorumluluk duygusunun ne olduğunu anlama fırsatı bulacaklar.

Yayınlandığı günden bu yana oyunculara eğlenceli anlar sunan ve sunmaya devam eden başarılı yapım Google Play üzerinde 4.1 ile değerlendiriliyor.