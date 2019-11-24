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Cleon - Warrior Fall 1.3.6 (ios)
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Cleon - Warrior Fall

1.3.6
ios
Cleon - Warrior Fall
ÜCRETSİZ
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Cleon dünyasına gir ve önüne çıkanı parçala.

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Cleon - Warrior Fall Ekran Görüntüleri - 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Bir ömürlük dokunma savaşına hoş geldin. Cleon'a hoş geldin.

Şeytana karşı sonu gelmez bir savaşa mahkum olmuş efsanevi kahramanların kontrolünü ele geçir. Burası Cleon, oyuncu olarak yeraltı dünyasıyla amansız bir savaşa gireceğin bu macerada canavarları, şeytanları ve molozları vurup parçalayacağın bir yola gireceksin.

Optimum zamanda dokunman yeterli, kahramanının kuvvetli saldırılar yapması için dayanıklılığını ve gücünü ayarlayıp devasa düşmanları paramparça et. Söylememiz lazım, kolay olmayacak. Daha önce oynadığın hiçbir arcade oyununa benzemeyen bu evrende göklerden aşağı atlayıp düşmandan düşmana zıplayacaksın.