Clicker Racing, refleksleri ölçen araba yarışı oyunu. Arabanızı kontrol etmek için yön tuşları yerine parmaklarınızı kullanıyorsunuz ve ne kadar seri olursanız arabanız o kadar hızlı yol alıyor. Mobilde araba yarışı oyunlarını seviyorsanız klasiğin dışına çıkaran bu yapıma kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Eski ve ucuz diğer deyişle külüstür bir arabayla başladığınız yarış oyununda rakiplerinizi geride bırakmak için ekrana çılgınlar gibi dokunmanız gerekiyor. Gaz, fren, vites, nitro… Bildiğiniz tüm tuşları unutun. Yan kamera açısından gördüğünüz aracınızı sürmek için ekrana seri dokunmalısınız. Ekrana vuruşunuz ne kadar seri olursa o kadar iyi. Yarış esnasında pistin hemen altında çıkan yükseltmeleri uygulamanız da önemli.

Clicker Racing Özellikleri: