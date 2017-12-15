iPhone ve iPad'de oynayabileceğiniz en zor araba yarışı oyunu
Clicker Racing, refleksleri ölçen araba yarışı oyunu. Arabanızı kontrol etmek için yön tuşları yerine parmaklarınızı kullanıyorsunuz ve ne kadar seri olursanız arabanız o kadar hızlı yol alıyor. Mobilde araba yarışı oyunlarını seviyorsanız klasiğin dışına çıkaran bu yapıma kesinlikle bir şans vermelisiniz.
Eski ve ucuz diğer deyişle külüstür bir arabayla başladığınız yarış oyununda rakiplerinizi geride bırakmak için ekrana çılgınlar gibi dokunmanız gerekiyor. Gaz, fren, vites, nitro… Bildiğiniz tüm tuşları unutun. Yan kamera açısından gördüğünüz aracınızı sürmek için ekrana seri dokunmalısınız. Ekrana vuruşunuz ne kadar seri olursa o kadar iyi. Yarış esnasında pistin hemen altında çıkan yükseltmeleri uygulamanız da önemli.
Clicker Racing Özellikleri:
- Binlerce yarış aşaması
- 36 yarış üyesi ve yarış teknolojisi
- Kilidi açılabilir 6 inanılmaz araba
- Etkileyici 8 yer
- 30’dan fazla rakip araba ve 17 büyük boss
- Araba hızını artıran toplanabilir 36 kart
- Araba gücünü artıran ve altın bonus veren 28’den fazla sihirli araç
- Özel hediyeler dağıtan şanslı maymun
- Günlük ödüller
- Prestij özelliği
- Çevrimdışıyken bile altın toplama
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