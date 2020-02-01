Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Clock of Atonement, zamanda yolculuk yaparak geçmişte yaptığınız hataları telafi etmek için büyük bir fırsat yakalayacağınız sürükleyici bir oyundur.

Piksel tarzındaki grafikleri ve eşsiz senaryosu ile dikkat çeken bu oyunda amaç, geçmişte yaptığınız büyük bir hatadan dönmek için zamanda yolculuk yapmak ve hatalarınızı telafi etmektir. Kısıtlı bir süre içerisinde geçmişe dönerek yaptığınız yanlışları düzeltmeli ve sevdiğiniz kadını kurtararak görevleri tamamlamalısınız.

Bir anlık öfkenin kurbanı olarak sevgilisini öldüren bir sapığı yöneterek hatanızdan dönmek için macera dolu bir serüvene atılacak ve sevgilinizi kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkacaksınız. Zamanda yolculuk yapmak ve yaptığınız hataları telafi etmek için elinize geçen bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Clock of Atonement, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen bağımlılık yapıcı ilginç bir oyun olarak ön plana çıkıyor.