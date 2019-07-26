Club Manager

Menajerlik oyunlarına meraklı mısınız? Bu menajerlik oyununun keyfini ücretsiz yaşayın! 2019'un kart içeren en iyi futbol menajeri oyununda menajer olun.

Kart paketleri içeren futbol menajerliği oyunu: paket açıcısı (pack opener) ile bu futbol simülasyonu oyunundaki en özgün ve efsanevi kartları toplayabilirsiniz. Teknik direktör olarak kariyerinizde yükselmek için, bir sürü farklı başarımı ve dönüm noktasını tamamlayın. Teknik direktör olarak istediğiniz zaman futbol maçları oynayın: Her gün birçok lig ve hazırlık maçı oynayabilirsiniz.

Zorluk çekmeden kullanacağınız oyundaki kullanıcı arabirimiyle ilk 11'inizi ve kulübünüzü rahatlıkla yönetebilirsiniz. Oyun içindeki anında sohbet özelliği sayesinde dünyadaki diğer futbol menajerleriyle sohbet edin.



