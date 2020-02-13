Cluesheet Companion oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Büyük bir konak... Korkunç bir cinayet... Şüphelileri yakalamalısın. Üstelik çoklu oyuncu moduyla Hasbro’nun sevilen masa oyununu ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte büyük ekranda oynayabilirsin. Birlikte oynamak için kontrol cihazlarına 6 adede kadar akıllı telefon bağlayabilirsiniz.

Bu eğlenceli masa oyununda soru sormak için zar atman gerekiyor. Bir dedektif gibi davranarak iz sürmeli ve not defterine kırmızı kalemle notlar almalısın. Diğer dedektiflerle bir masada toplanın ama tuttuğunuz notları kimseye söylemeyin. Bu oyunda gizemi çözen kişi sen olmalısın. Karakterini seç, Bayan Scarlett, Albay Hardalı, Bayan Tavus Kuşu, Bay Yeşil, Dr. Orkide, Profesör Erik ve daha pek çok kişi arasından seçim yap.

Not almak için mantık destekli sanal ipucu sayfasını kullanın. Gerçek bir dedektif gibi bütün ipuçlarını birleştirerek bir cinayet davasını çöz. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle oyun severleri ekranlara kilitliyor. Aksiyon dolu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.