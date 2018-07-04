Clumsy Climber, Ketchapp’ın tırmanmanın zorluklarını yaşatan yeni mobil oyunu. Her oyunu sevilen, kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan popüler geliştiricinin odaklanma ve refleks gerektiren tırmanma oyununda ilginç bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Bölümlerden oluşan oyun fazlasıyla zor ancak oynamaya başladığınızda bir türlü bırakamıyorsunuz.

Dilediğiniz zaman yarıda bırakıp devam edebileceğiniz, zaman geçirmelik bir mobil oyun Clumsy Climber. Oyunda yüzünü göremediğiniz bir karakterin kontrolünü ele alıyorsunuz. Düz, yatay, sabit ve hareketli tahtalara tutunarak mümkün olduğunca üst noktaya tırmanmaya çalışıyorsunuz. Tırmanmak için yapmanız gereken şey oldukça basit. Karakter bir elini tahtanın üzerine attığında ekrana basitçe dokunmak. Bölüm atladıkça daha karmaşık, hareketli tahtaların gelmesiyle tırmanma zorlaşıyor. Sol yandan kaçıncı seviyede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu arada seviye atladıkça karakter için yeni kıyafetler açılıyor.