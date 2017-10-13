cmplt, eksik parçaları tamamlayarak objeyi ortaya çıkarmaya çalıştığınız zorlu bulmaca oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan oyunun kafa yoran bir oynanış sunduğunu baştan söyleyeyim.

Piksellerine ayrılmış objelerin eksik parçalarını tespit edip tamamlamak göründüğü kadar kolay olmuyor. Ortaya çıkan obje çok basit olmasına karşın bulmak zaman alıyor. Bunun nedenlerin biri; objeyi oluşturan parçaların fazlasıyla çok olması ve klasik fotoğraf biçiminde gösterilmemesi. Süre veya hamle sınırınız yok. Fazla ipucu alma lüksünüz de yok. Gerçekten kafa patlatmanız gerekiyor. Oyundaki toplam bölüm sayısı 125. Az görünebilir ancak 100. bölüme bile gelirseniz kendinizi en iyi oyuncu ilan edebilirsiniz.