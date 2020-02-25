Coin Dozer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir şans oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir şans oyunu olan Coin Dozer, heyecan verici deneyim sunuyor. Bağımlılık yapıcı nostaljik bir oyun olan Coin Dozer oyununda bozuk paraları düşürerek puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanış mekaniğine sahip olan oyunda boş zamanlarınızı en keyifli şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Birbirinden özel ve güzel hediyelerin de sahibi olabileceğiniz Coin Dozer oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Renkli ve canlı görselleriyle de ön plana çıkan Coin Dozer oyununu kaçırmayın.

Coin Dozer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.