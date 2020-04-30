Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Cold Cases : Investigation günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Hikâye temalı bir oynanışa sahip olan Cold Cases : Investigation’da birbirinden farklı karakterler ile tanışacak, onlarla etkileşime gireceğiz. Bir dedektifi canlandıracağımız oyun içerisinde meydana gelmiş olan cinayetleri de çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Farklı karakter modellerinin ve özelliklerin yer aldığı oyun içerisinde, cinayet alanlarını inceleyecek, ipuçlarını biriktirecek, doğru katilin kim olduğunu tespit etmeye çalışacağız.

En ufak bir ayrıntının cinayeti çözme sürecini etkileyeceği bilinirken katili bulmakta hiç kolay olmayacak.

Cinayet silahına dair pek çok ize de ulaşabileceğimiz oyun da gerilim hat safa da karşımıza çıkacak. Oyunun ilerleyişi hikâye tarzında ve birbiri ile bağlantılı olarak gerçekleşecek.