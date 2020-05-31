Color Cut 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Renklerin dünyasına hoşgeldiniz. Rengarenk bir atmosferin içinde oyun oynamak siz değerli oyunseverleri çok mutlu edecektir. Ayrıca oyunun içinde bir de strateji varsa bu oyundan vazgeçmek oldukça zor olacaktır. Oynarken oldukça zevk veren ve eğlenirken öğreten çok yönlü bir oyun. Sen de kendini geliştirirken bir yandan da eğleneyim diyorsan tam sana göre bir oyun.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Yukarıdaki ağda renkli balonlar var. Aşağısında da her balon rengi için ayrı kaplar. Sen bu balonlarla kapları aynı renk olacak şekilde eşleştireceksin. Öyle bir yerden ağı kes ki hepsi doğru yere düşsün. Oyunun bu kısmı senin yaratıcılığın ve pratik zekana kalmış. Kendini oyunda ustalaştırırsan seni yenebilecek kimse kalmaz. Bu oyunun en iyisi olmakla da kalmaz çok iyi bir strateji ustası da olursun. Oynaması aşırı zevkli ve eğitici ki oyunu oynamaya başladığında bırakmak istemeyeceksin. Kolay oynanış şekli seni yanıtmasın oldukça zorlanacağın bölümler de olacaktır. Ama dikkatli ol sakın oyun bağımlısı olma. İlerleyen bölümlerde karşına çıkacak olan zorlu bölümlerde sana başarılar diliyorum. Sen de bu eğlenceye dahil olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.