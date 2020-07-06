Color Meme oyunu iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Birçoğumuzun karşısına çıktığında aşırı mutlu olduğu nasıl yapıldığını hep merak ettiği grafikler şimdi sizlerle. Eminim ki sizler de yaparken aşırı keyif alacaksınız. Ayrıca ne kadar kolay yapıldığını da fark etmiş olacaksınız.

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Sayılarla numaralandırılmış yerleri size verilen uygun renklerle boyamak. Sadece çizgilerden oluşan bu resim renklendirildiği zaman muhteşem bir sanat eserine dönüşecek. Sizlerin de aşırı hoşuna gidecek olan Color Meme oyunu daha önce deneyimlemediğiniz şeyler barındırıyor.

Harika grafikler ortaya koyabileceğiniz bu uygulama pratikliği ile oldukça dikkat çekiyor. Oynarken keyif veren ve elinizden düşürmek istemeyeceğiniz muhteşem bir atmosfere de sahip. Siz de bu atmosferde bulunmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.