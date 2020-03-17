Color Rope, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan bir bulmaca oyunu olan Color Rope oyununda tüm noktalardan geçerek bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bölümlerin ve eşsiz atmosferin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken tüm noktalardan geçerek bulmacaları tamamlamak. Düşünerek ilerlemeniz gereken oyunda tek parmağınızla tüm noktaları tek seferde geçmeniz gerekiyor.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Color Rope oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.