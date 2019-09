Color Saw 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz yeni bir mobil beceri oyunu olan Color Saw 3D, hem rahatlamak hemde keyifli vakit geçirmek için oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda renkli blokları yok ediyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Saw 3D mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Renkli görselleriyle hoş bir atmosfer sunan Color Saw 3D, sizleri bekliyor.

Color Saw 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.