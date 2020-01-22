Color Spread, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil arcade oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz yepyeni bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Color Spread oyununda zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Renkli görselleri ve birbirinden zorlu onlarca bölümüyle dikkat çeken oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Spread mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Mantık ve zihin gücü gerektiren oyunda bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Color Spread oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.