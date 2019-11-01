Commuters!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak dikkatimizi çeken Commuters!, en fazla sayıda insanı otobüsünüze alıp puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle de dikkat çeken Commuters!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Becerilerinizi de sınayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Commuters! sizleri bekliyor.

Commuters! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.