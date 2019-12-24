Concert Kings Music Tycoon

Profesyonel bir müzik grubu yöneticisi olun ve bu rock-tapper oyununda genişleyen bir müzik imparatorluğu kurun. Zenginlik kazanmak için müzik notaları topla, epik yükseltmeler için harca. Sen stüdyoda değilken bile para kazanacaksın!

Daha iyi bir sahne satın alın, daha büyük mekanlarda oynayın, yeni yetenekler toplayın, orijinal rock ve pop müziği çalın ve etkileyicileri şöhret ve servet kazanma yolculuğunuzda etkileyin.

Büyüyen müzik işinizin her alanını, grup üyelerini işe almaktan ve mürettebatınızı işe almaktan, daha büyük tur mekanları rezervasyonu yapmak, sahnenizi yükseltmek ve şarkınızı değiştirmek için yönetin. Konser Kings sizin şirketiniz olacak ve siz de patron olarak yöneteceksiniz.

Hit müzik oyunu My Singing Monsters'ın yapımcılarından en son oyunu indirin. Zamanında bağlanmayacaksın.