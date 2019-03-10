500 binden fazla oyucu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Cookies Inc.-Idle Tycoon, şeker ve kurabiye toplayarak puan biriktirebileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Oyun içerisinde heyecanla oynayacağınız onlarca farklı bölüm ve mutfak aleti yer almaktadır. Çevrimdışı özelliği sayesinde internet bağlantısı olmadan istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kaliteli görüntü grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ekranda bulunan sayısız kurabiye ve şekerden olabildiğince fazla miktarda toplamak ve puan biriktirmektir. Kazandığınız puanları kullanarak mutfak robotu, şef şapkası, mikser, terazi, pasta standı, kek kalıbı ve daha birçok farklı mutfak aletine sahip olabilirsiniz. Ayrıca biriktirdiğiniz puanlar sayesinde seviye atlayabilir ve sonraki bölümleri aktifleştirebilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden bu oyun ile sizlerde stres atabilir ve yeni bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz Cookies Inc.-Idle Tycoon, farklı tasarımı ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.