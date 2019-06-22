MyTona imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Cooking Diary mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Çeşitli yemekler yapabilme fırsatı elde edeceğimiz oyunda hayallerimizdeki restoranı inşa edecek, düzenleyecek ve gelen müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacağız.

Oyuncular restorana gelen müşterilerinin siparişlerini hızlı ve doğru bir şekilde hazırlamaya çalışacak, zengin bir içerik ile karşılaşacaklar. 300’den fazla giysinin ve aksesuarın yer aldığı yapımda oyunculara düzenli olarak güncellemeler de sunuluyor.

Rengarenk bir yapı eşliğinde restoranımızı işletmeye çalışacağımız oyunda 1 milyondan fazla oyuncu da yer alacak. Android ve İOS platformunda her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden başarılı oyun ücretsiz yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor. Yapım Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanı elde etti.