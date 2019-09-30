Hayalinizdeki restoranda aşçılık yaparak dünya mutfağından lezzetli yemek tarifleri öğreneceğiniz Cooking Tale, ücretsiz olarak sunulan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve eğlenceli müzikleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kendi restoranınızı inşa ederek müşterilerinize en iyi şekilde servis yapmak ve farklı lezzetler keşfederek daha fazla müşterinin ilgisini çekmektir. Birbirinde güzel yemekler ve tatlılar yaparak hünerlerinizi konuşturmalı ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açmalısınız. Et yemekleri, pizza, sandviç, spagetti ve daha onlarca yemekten dilediğinizi yaparak restoranınızda pazarlayabilirsiniz. Müşterilerin siparişlerini olabildiğince hızlı servis etmeli ve para kazanarak restoranınızı genişletmelisiniz.

Oyunda yüzlerce farklı bölüm ve birbirinden farklı görünüme sahip onlarca müşteri karakteri bulunmaktadır. Ayrıca ilerleyen seviyelerde satın alabileceğiniz birçok mutfak eşyası ve gıda malzemesi yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Cooking Tale, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor.