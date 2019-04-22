Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Cornhole Ultimate: 3D Bag Toss, farklı platformlarda yarışarak çeşitli objeleri hedefe ulaştırabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyunda onlarca birçok yarış alanı ve rengarenk çantalar yer almaktadır. Ayrıca farklı boylarda ve tasarımlarda sayısız hedef tahtası bulunmaktadır. Zorlu bölümlerde mücadele ederek çantaları delikten geçirmeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı boylardaki çantaları hedef tahtasında bulunan delikten geçirmek ve puan toplamaktır. Çevrimiçi özelliği sayesinde dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve zirve mücadelesi verebilirsiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayacağınız keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında bulunan ve bir milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Cornhole Ultimate: 3D Bag Toss, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.