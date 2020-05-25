Ninja Kiwi tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Countersnipe ilgiyle oyuncular tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına aksiyon oyunu olarak sunulan Countersnipe HD kalitedeki grafik açıları ile oyunculara gerilim dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyadaki ajanlara karşı mücadele edeceğimiz yapım içerisinde 100’den fazla kilitli öğe, 25’ten fazla silah, 3 farklı harita ve benzersiz ajan modelleri sunuluyor.

Çok sayıda farklı görevi yerine getirmek için çaba sarf edeceğimiz oyun içerisinde özel silahların yanı sıra beceriler, görevler, içerikler ve daha fazlası karşımıza çıkacak olan yenilikler arasında yer alıyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapımda gerçek zamanlı olarak hayatta kalarak en iyi ajan olmaya çalışacağız.