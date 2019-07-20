Craft Legend

Yanınızda savaşan pet ve takipçiler ile epik bir maceraya atılın. Canavar istilası, lonca savaşları, açlık ve daha fazlası gibi çeşitli zorlukların üstesinden gelin. Para kazanmanın tadını çıkarmak mı istiyorsun? Eşya üret ve sat: Bir iş adamı ol. Sosyal deneyimi yakalamaya ne dersin? Yeni arkadaşlarla tanış.

Goblinler, böcekler, yamyamlar ve kanınız için ortaya çıkan diğer kötü yaratıklar ile yüzleş. Kendine ait bir zeplin yap! Diğer oyunculara baskın için bir ordu kur. Hayalinizdeki evi inşa etmek için madencilik malzemeleri! Efsanevi mobilyalar için canavar inlerine baskın!

Macera ve RYO'lardan hoşlanıyor musunuz? Zindanlara dal ve bossları ele geçir. Yaratıcı zekanız taşıyor mu? Güzel bir ev tasarla ve inşa et.