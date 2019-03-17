Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlere ücretsiz olarak sunulan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Crafting Idle Clicker, çeşitli alanlarda üretim yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendinize ait bir üretim atölyesi inşa etmek ve farklı savaş malzemeleri üretmektir. Araştırmalar yaparak yeni savaş malzemeleri keşfedebilir ve seri üretime geçerek büyük çaplı yatırımlar yapabilirsiniz. Atölyenizi geliştirerek ve yükselterek daha fazla üretim yapabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

İlginç tasarımı ve farklı konusu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda, yüzlerce farklı savaş atleti ve seviye yer almaktadır. Kılıç, ok, balta, kalkan, zırh ve daha birçok malzemeyi üreterek pazarlayabilir ve zengin olabilirsiniz. Size verilen görevlerdeki ürünleri üretmeli ve görevleri başarıyla tamamlamalısınız.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve yüz binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan Crafting Idle Clicker, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyunudur.