Crafty Candy – Match 3 Adventure

Outplay Entertainment Ltd imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Crafty Candy ile aynı şekerleri eşleştirerek yok etmeye çalışacağız. Mobil macera oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular birbirinden farklı 1000’den fazla seviyeyi tamamlamaya çalışacaklar. Rengarenk bir yapıya sahip olan oyunda ilerlemeye dayalı bir oynanış yer alacak.

Oyuncular her bulmaca da daha zorlu bir yapı ile karşılaşacaklar. Basit kontrolleri ve eğlence yüklü yapısı ile günümüzde her kesimden oyuncuya hitap eden yapım hem Android hem de İOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Ücretsiz olarak oyunculara sunulan Crafty Candy bu yönü ile de ilk tercih edilen o yunlar arasında yer alıyor. Oyun içerisinde kilitleri açılabilir içeriklerin de yer aldığı biliniyor.