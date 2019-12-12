Crash Puzzle: Color oyunu iOS işetim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Renkli bir bulmaca oyunu olan Crash Puzzle: Color eşsiz renkli küpleri ile dikkat çekmektedir. Küçük renkli yüzlerin bir araya getirilmesi gereken oyunda çok stratejik davranmanız gerekmektedir. Bir kaç hamle sonrasını tahmin edebilmek oyunu daha eğlenceli hale getirecektir.

En az üç aynı renkli minik küp bir araya geldiğinde elmas kazanabilirsin. Ayrıca size üç farklı şekilde birleştirilmiş küp sunulmakta ve siz istediğinizi tercih edebilmektesiniz. Küpler için en doğru yeri bulun ve yerleştirin.

Minik küpleri mutlu etmek sizin elinizde. Bir araya gelmekten keyiflenen küplerin sizi de keyiflendireceğini düşünüyorum. En çok küpü sen birleştir ve en çok elmasları sen kazan. Arkaşlarınla birlikte hem eğlen hem yarış.

Hadi ne duruyorsun hemen indir ve oynamaya başla. Başarılar dilerim.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.