Crashy Cops!, polis arabası sürdüğünüz arcade oyun. Voodoo’nun ilk önce iOS platformuna çıkardığı oyunda klasik olarak suçluların peşine düşüp yakalamak için uğraş vermiyor, artistik hareketler yaparak puan toplamaya çalışıyorsunuz.

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilir araba oyununda polis aracı kullanıyor, mümkün olduğunca uzun mesafe yol katetmeye çalışıyorsunuz. Polis aracının kontrolü tamamen elinizde değil. Tek yaptığınız doğru zamanda vites büyütme yaparak yol almasını sağlamak. Drag yarış oyunlarındaki gibi ancak bir rakibiniz yok ve rampadan uçarak şov yapıyorsunuz.

Crashy Cops! Özellikleri: