Bir strateji, RPG oyunu olarak karşımıza çıkan Crazy Castle'da büyük bir bölgeyi yöneten kral karakterine can veriyorsunuz. Bu kral savaşlara ve ordulara hükmediyor, halkını kontrol ediyor. Bu zorlu görevde halkın beklentisini karşılayarak ve mükemmel bir kral olmak için elinizden geleni yapmalı, savaşlara katılmalısınız.

Özellikle ordu sistemiyle dikkat çeken oyunda karadan veya denizden saldırı yapabiliyorken aynı zamanda size karşı açılan savaşlarda savunma yapma şansına sahipsiniz. Üst düzey yeteneklere ve beceriye sahip asker birlikleri oluşturmalı, onları yetiştirmeli ve bu orduları doğru taktikler ile yönetmelisiniz. Dikkatli olun, dört tarafınız düşmanla çevrili olduğunu unutmayın.

Ayrıca Crazy Castle'da 2V1, 2V2, 3V3 modları ile oyun maceralarına odaklanın. Bu modlarda oyuncular sadece nasıl işbirliği yapacağını değil, aynı zamanda taktik ve ordu yönetmeyi de öğrenecekler. Böylelikle çevrimiçi olarak savaşabilecek ve ittifak kurabileceksiniz.

Crazy Castle Özellikleri