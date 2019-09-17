Strateji oyunları arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncuya hitap eden Crazy Chef deli gibi oynanmaya devam ediyor.

Casual Joy Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı platformda oynanmaya devam edilen Crazy Chef ile oyuncular birbirinden farklı siparişleri başarmaya çalışacaklar. Yemek yapma oyunu olarak karşımıza çıkan yapımda oyuncular müşterilerinin siparişlerini hızlı bir şekilde hazırlayacak ve onlara sunacaklar.

Oldukça basit kontroller eşliğinde bazen yemek yapacak, içki hazırlayacak ve çeşitli tatlıları müşterilerimize sunacağız. Mobil strateji oyunları arasında yer alan yapımda ne kadar başarılı siparişler gerçekleştirirken o kadar fazla yeni müşteri kazanacağız.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan yapımda aksiyondan uzak bir oynanış yer alacak. Eğlence dolu içeriği sayesinde her kesimden oyuncuya hitap eden yapım, Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanıyor.