İOS platformunda oyunculara aksiyon ve gerilim yüklü savaşlar sunan Crazy Defense Heroes tamamen ücretsiz olarak oynanabilen bir strateji oyunudur. Mobil platformda dünyanın dört bir yanından oyuncular tarafından oynanan yapımda oldukça etkileyici animasyonlar yer almaktadır.

Kaliteli grafikleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkan mobil oyun, zengin içerikleri sayesinde oyuncuların beklentisini fazlasıyla karşılamayı başarmış ve tüm dünyada popülaritesini artırmayı başarmıştır. Ülkemiz oyuncuları tarafından da keyifle oynanan yapım İOS platformu oyuncularına sunulmuştur.

Türkçe dil desteği bulunmayan oyunda 7 farklı dil seçeneği mevcuttur. 500’den fazla seviyenin yer aldığı oyunda karakterler seçebilecek, yükseltebilecek ve taktikler oluşturabileceğiz. Oyun içerisinde karakterlerinizi yükselterek rakibiniz karşısında daha güçlü olabilirsiniz. Oyunda seviye yükselttikçe saldırı ve savunma güçlerinizde de değişiklikler meydana gelmektedir. Dilerseniz savaşlar için çeşitli taktikler oluşturabilir ve savaş esnasında ani kararlar vererek savaşın gidişatını değiştirebilirsiniz. Kazanılan savaşlar sonucunda kazandığınız ödüller ile edvanterinizi geliştirebilir ve sürpriz sandıklar içerisinden özel yetenekler kazanabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.