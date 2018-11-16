Crazy Dino Park, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur. Dinozor fosilleri bulmak için mücadele ettiğiniz oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Birbirinden zorlu bulmacaları da çözmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Kendi tema parkınızı oluşturabileceğiniz oyunda ziyaretçi çekmek için mücadele ediyorsunuz. Yeni parklar inşa edip binalarınızı yükselterek daha fazla ziyaretçi çekebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli ve sürükleyici bir atmosfere sahip olan Crazy Dino Park, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Fosil keşfine çıktığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir etki yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Fosil koleksiyonunuzu genişleterek daha fazla ziyaretçi çekebileceğiniz Crazy Dino Park oyununu mutlaka denemelisiniz.

Crazy Dino Park oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.