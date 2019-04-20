Onlarca farklı hayvanında içinde yer aldığı çeşitli bulmacalar çözebileceğiniz ve zeka geliştirici etkinlilere katılabileceğiniz Crazy Farm: Legendairy Odyssey, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, zihin geliştirici bulmacalar çözerek tünellerde ilerlemek ve çeşitli hayvanlardan yararlanarak bölümleri tamamlamaktır. Akrobatik hareketler yapan ve hamburger yiyen onlarca farklı hayvan ile tünellerde ilerleyerek çıkış kapısını aramalı ve doğru stratejiler kurarak tünellerden kurtulmalısınız. Bulmacaları çözebilmek için doğru yönde hareket etmeli ve hayvanların özelliklerinden yararlanmalısınız. Eğlenceli bölümleri ve eğitici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda koyun, inek, tavşan, civciv ve daha birçok farklı havyan karakter yer almaktadır. Bu karakterlerden faydalanarak bulmacaları çözebilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve daha zor bulmacalarla karşılaşabilirsiniz.

Bulmaca ve zeka oyunları arasında bulunan Crazy Farm: Legendairy Odyssey, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.