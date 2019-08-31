Crazy Kick!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak ilgi çekmekte.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olan Crazy Kick!, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Kolay kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda gerçek futbol deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Zorlu engelleri de aşmanız gereken oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor

Renkli görsellerin de yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Crazy Kick! beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim.

Crazy Kick! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.