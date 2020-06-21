Rol oyunları arasında yer alan Crazy Rich Man: Sim Boss 500 bin indirmeyi geride bıraktı.

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda oyuncular kendi işletmelerini kurarak adeta ticaret imparatorluklarını kuracaklar.

İşletmelerimizi büyüterek ilerlemeye çalışacağımız oyun da birbirinden farklı ve bir o kadar da güzel personelleri işe alabileceğiz. HD özelliklere sahip grafik açıları ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım zengin içeriği ile eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir oynanış sunacak.

Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayan yapım farklı karakter ve özellikler ile oyuncuları tatmin etmeye çalışacak.

Tamamen oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

Crazy Rich Man: Sim Boss 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.