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Crazy Rich Man: Sim Boss 1.0.9 (ios)
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  3. Macera ve RPG
  4. Crazy Rich Man: Sim Boss - iOS İçin Rol Oyunudur

Crazy Rich Man: Sim Boss

1.0.9
ios
Crazy Rich Man: Sim Boss
ÜCRETSİZ
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Kendi işletmelerimizi yöneteceğiz.

Crazy Rich Man: Sim Boss Ekran Görüntüleri - 1
Crazy Rich Man: Sim Boss Ekran Görüntüleri - 2
Crazy Rich Man: Sim Boss Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Rol oyunları arasında yer alan Crazy Rich Man: Sim Boss 500 bin indirmeyi geride bıraktı.

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda oyuncular kendi işletmelerini kurarak adeta ticaret imparatorluklarını kuracaklar.

İşletmelerimizi büyüterek ilerlemeye çalışacağımız oyun da birbirinden farklı ve bir o kadar da güzel personelleri işe alabileceğiz. HD özelliklere sahip grafik açıları ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım zengin içeriği ile eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir oynanış sunacak.

Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayan yapım farklı karakter ve özellikler ile oyuncuları tatmin etmeye çalışacak.

Tamamen oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

Crazy Rich Man: Sim Boss 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

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