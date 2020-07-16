Crazy Tricks 2 150'den fazla farklı seviyeleri ile bir bağımlılık ve şaşırtıcı ücretsiz zor bir bulmaca oyunudur. Akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce hiç kandırılmadın mı? Bu oyunu oynamalısınız.

Crazy Tricks 2; satranç, tarih, fizik, biyoloji, elektrik ve hatta kuantum mekaniği bilgini test edecek IQ'nu ölçecek ve seni kahkahalara boğacak yeni bir takım mini oyunlarla geliyor. Beynini zorlayan mini oyunları ile sınırların ötesinde düşünmeni ve bu en son teste tüm beyin gücünü koymanı sağıyor.

Eğlenceli bir yolculukta gelmiş geçmiş en ünlü bilgisayar oyunu karakterlerini trolle. Bu çılgın dünyada trolleyerek yoluna devam et ve trolleme dünyasında kendine meydan oku. Akıllara durgunluk veren trolleme seviyelerinde ilerlerken, popüler TV programlarından birçok karakterle karşılaşacaksın. Eşek şakasının kurbanı ya onlar olacak ya da sen olacaksın.