Macera dolu bir serüvene atılarak heyecan verici bir hikayede ilginç bir rol üstleneceğiniz ve hayatta kalma mücadelesi vererek hayatınızın aşkınız bulacağınız Creatures Such as We, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Anlaşılır menü tasarımı ve metin tabanlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, felsefi düşüncelere yer verilen sürükleyici bir romanda sıra dışı bir rol üstlenerek hayatta kalmak için mücadele etmek ve zorlu görevleri üstlenerek hikayenin devamını getirmektir.

Ay’da tek başına kalmış ve bir hayli stresli bir dönemden geçen başrol kahramanını yönlendirerek hikayede sizden istenilen diyalogları kurmak ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Sürükleyici hikayesi ve bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarına hizmet veren Creatures Such as We, ilginç konusu ve gizemli bölümleri ile oyunculara farklı bir deneyim kazandıran eğlenceli bir oyundur.